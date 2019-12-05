Şeb-i Arus'a doğru

KONYA (AA) - Turizm ve İş Dünyası Derneği (TURİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kuşvuran, 7-17 Aralık Şeb-i Arus törenleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kuşvuran, mesajında, yaşamını insanlığa sevgiyi anlatmaya adayan Hz. Mevlana’yı 746'ıncı Vuslat Yıl Dönümü'nde yine aynı sevgi ve saygıyla andıklarını, Hz. Mevlana'nın öğretilerinin insanlara bugün hala ışık tutmaya devam ettiğini belirtti.

Kuşvuran, törenler için Konya’ya çok sayıda yerli ve yabancı turist gelmesi beklendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konyalı hemşerilerimizin her sene olduğu gibi bu sene de anma törenleri boyunca, Hz. Mevlana’nın sevgi, hoşgörü ve huzur öğretileri çerçevesinde misafirperverliklerini göstereceklerinden şüphemiz yoktur. Özellikle 7-17 Aralık tarihleri arasında turistlerin yoğun olarak Konya’da bulunması nedeniyle, toplu taşıma araçlarını tercih etmemiz, trafiği hepimiz için daha rahat ve güvenli hale getirecektir. 7-17 Aralık Şeb-i Arus günlerinin coşkusunu paylaşan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz."