Şeb-i Arus'a doğru
KONYA (AA) - Turizm ve İş Dünyası Derneği (TURİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kuşvuran, 7-17 Aralık Şeb-i Arus törenleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Kuşvuran, mesajında, yaşamını insanlığa sevgiyi anlatmaya adayan Hz. Mevlana’yı...
KONYA (AA) - Turizm ve İş Dünyası Derneği (TURİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kuşvuran, 7-17 Aralık Şeb-i Arus törenleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kuşvuran, törenler için Konya’ya çok sayıda yerli ve yabancı turist gelmesi beklendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Konyalı hemşerilerimizin her sene olduğu gibi bu sene de anma törenleri boyunca, Hz. Mevlana’nın sevgi, hoşgörü ve huzur öğretileri çerçevesinde misafirperverliklerini göstereceklerinden şüphemiz yoktur. Özellikle 7-17 Aralık tarihleri arasında turistlerin yoğun olarak Konya’da bulunması nedeniyle, toplu taşıma araçlarını tercih etmemiz, trafiği hepimiz için daha rahat ve güvenli hale getirecektir. 7-17 Aralık Şeb-i Arus günlerinin coşkusunu paylaşan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz."
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