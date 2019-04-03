Sberbank ve Emirates Denizbank konusunda anlaştı

İSTANBUL (AA) - Sberbank ve Emirates NBD, Denizbank hisselerinin yüzde 99,85'inin devrinde, toplam bedel konusunda Denizbank'ın 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sahip olduğu 15,51 milyar TL'lik konsolide özkaynak büyüklüğüne istinaden 15,48 milyar TL bedel üzerinden anlaştı.

Sberbank ve Emirates NBD tarafından yapılan ve DenizBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılan açıklamayla anlaşmanın tamamlandığı duyuruldu.

Söz konusu açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) ve Sberbank of Russia'nın, Sberbank'ın, sahibi olduğu Denizbank'ın hisselerinin yüzde 99,85'inin Emirates NBD'ye satışı konusunda bir sözleşme imzaladıkları duyurulmuştu.

2 Nisan 2019 tarihinde, Sberbank ve Emirates NBD bir "Yenilenen Sözleşme" imzalamış ve Denizbank hisselerinin yüzde 99,85'inin toplam bedeli konusunda Denizbank'ın 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sahip olduğu 15,51 milyar TL'lik konsolide özkaynak büyüklüğüne istinaden 15,48 milyar TL bedel üzerinden yeniden düzenlenen hükümler çerçevesinde anlaşmışlardır.

Devir işleminin düzenleyici kuruluşların onayına tabi olmak koşuluyla 2019 yılının ikinci çeyreğinin sonunda tamamlanması beklenmektedir."