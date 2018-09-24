Savunma sanayisi gücünü Azerbaycan'da gösterecek

ANKARA (AA) - Türk savunma sanayisi, Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na (ADEX) 33 firmayla güçlü katılım sağlayacak.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve girişimlerinin desteğiyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek ADEX, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yarın başlayacak ve 27 Eylül'e kadar sürecek.

Her 2 yılda bir gerçekleştirilen fuar, ilk olarak 2014'te düzenlendi. ADEX, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarları arasında yer alıyor.

Fuara, Türkiye adına Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği ile 33 savunma sanayisi firması katılacak. Türkiye, bir önceki katılıma göre yüzde 30 daha büyük, bin 659 metrekarelik alanda temsil edilecek.

Türk Milli Pavilyonu fuar alanının yaklaşık yarısını kaplayacak

Mevcut fuar alanının yaklaşık yarısını kaplayacak büyüklükteki Türk Milli Pavilyonu'nda AKSA Run Flat, Anova, ArgeRF, ASELSAN, AVS, BMC, DEARSAN, DESAN, DLG Tactical, Garanti Giyim, GİRSAN, HOYTEK, İŞBİR, Kale Kalıp, KAREL, MAKTEL, MANAS, MESAN, MILSOFT, MKEK, OTOKAR, ÖZTEK, ROKETSAN, RST, Simsoft, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, TAIS, TEK. MÜH, TİSAŞ, TRANSVARO, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, UNIFO ve Yakupoğlu firmaları yer alacak.

Fuar sırasında, Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zıhlı araç platformları, insanlı-insansız hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünleri ve savunma hizmetlerinin tanıtım ve sunumları yapılacak.

Fuarda, Türk resmi delegasyonunca, başta ev sahibi Azerbaycan makamları olmak üzere katılımcı ülke delegasyonlarıyla görüşmeler gerçekleştirilecek.