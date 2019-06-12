Satranç Federasyonu Başkanı'ndan Vali Meral'e ziyaret

KARAMAN (AA) - Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve beraberindeki heyet, Karaman Valisi Fahri Meral'i ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Meral, Okullararası Satranç Türkiye Birinciliği Final Müsabakalarına ev sahipliği yapmanın ve Türkiye satranç ailesini ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Final müsabakalarının Karaman'da gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Meral, bundan sonra da kentte gerçekleştirilecek her türlü spor müsabakalarına Valilik olarak destek vermeye hazır olduklarını aktardı.

Tulay, ziyaretin sonunda Vali Meral’e satranç takımı hediye etti.



Ziyarete, Satranç Federasyonu Başkan Vekili Aşkın Keleş, Asbaşkan Halil Hilmi Darı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Nuri Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve Satranç Karaman İl Temsilcisi Mustafa Eroğlu katıldı.



