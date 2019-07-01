Şarkışla'da uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kök Hint keneviri ele geçirildi. Narkotik suçlara yönelik çalışma yapan polis ekipleri, 59 kök Hint keneviri, 3 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 1 kama...

Şarkışla'da uyuşturucu operasyonu
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Narkotik suçlara yönelik çalışma yapan polis ekipleri, 59 kök Hint keneviri, 3 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 1 kama ve 27 av fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheliye ise 3 bin 882 lira idari para cezası uygulandı.

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