Şarkışla'da uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheliye ise 3 bin 882 lira idari para cezası uygulandı.
SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kök Hint keneviri ele geçirildi. Narkotik suçlara yönelik çalışma yapan polis ekipleri, 59 kök Hint keneviri, 3 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 1 kama...
SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheliye ise 3 bin 882 lira idari para cezası uygulandı.