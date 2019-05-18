Şarkışla'da sağlık personeli iftarda buluştu

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde görev yapan sağlık personeli iftarda bir araya geldi.
Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimliğince geleneksel haline getirilen iftar programı, hastanenin koridorlarında düzenlendi.
Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenledikleri programa katılan misafirlere teşekkür eden Ürdem, "Bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz etkinliğin nicelerini birlikte geçirmeyi diliyorum." dedi.
Konuşmanın ardından, Şarkışla'dan tayini çıkan Şarkışla Devlet Hastanesi kardiyoloji doktoru Özgül Malçok Gürel'e Kaymakam Pektaş plaket ve çeşitli hediyeler verdi.