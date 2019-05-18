Şarkışla'da sağlık personeli iftarda buluştu

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde görev yapan sağlık personeli iftarda bir araya geldi.Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimliğince geleneksel haline getirilen iftar programı, hastanenin koridorlarında düzenlendi. Yaklaşık 400 sağlık çalışanının...

Şarkışla'da sağlık personeli iftarda buluştu
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SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde görev yapan sağlık personeli iftarda bir araya geldi.

Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimliğince geleneksel haline getirilen iftar programı, hastanenin koridorlarında düzenlendi.

Yaklaşık 400 sağlık çalışanının katıldığı iftara, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Kaymakam adayı Yakup Papakel, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, Sivas Kamu Hastaneleri Başkanı Mesut Acıöz, Hastane Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Ürdem, doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla aileleri de katıldı.

Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenledikleri programa katılan misafirlere teşekkür eden Ürdem, "Bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz etkinliğin nicelerini birlikte geçirmeyi diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından, Şarkışla'dan tayini çıkan Şarkışla Devlet Hastanesi kardiyoloji doktoru Özgül Malçok Gürel'e Kaymakam Pektaş plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

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