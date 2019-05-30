Şarkışla'da

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Okul Dışarıda" etkinliği düzenlendi.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, ilçede faaliyet gösteren ana okullarından öğrenciler katıldı.

Minik öğrenciler, zeka, ip atlama, basket atma gibi farklı oyunlarla hem eğlendi hem de öğrendi.

Okulun müdürü Abdusamet Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu ve okullardan da istemiş olduğu 'Okul Dışarıda' etkinliğine katkıda bulunmak için ilçemizdeki anasınıfı öğrencilerini okulumuza davet ettik. Etkinlik şenlik havasında oldu." dedi.

Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni Fatma Köten de etkinliğin dışarıda oynamaya teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.