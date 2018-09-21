Şarkışla'da öğrenciler 15 Temmuz şehitlerini andı

SİVAS (AA) - Şarkışla Anadolu Lisesi'nde, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bilgiç, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan okulun müdürü Özgür Öztürk, "15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir yerden hain bir saldırıya maruz kaldık. Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun'u, Maraşlı Sütçü İmam'ı, İzmir'i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i çıkaran bu bereketli topraklar, 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halis Demir'i de bağrından çıkarmıştır." diye konuştu.

Program, öğrencilerin okudukları şiirler, türküler ve 15 Temmuz'u anlatan video gösterimiyle sona erdi.