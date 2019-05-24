Şarkışla'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, ortaokul ve liseler arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen yarışma, Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde yapıldı.

12 öğrencinin katıldığı yarışmada Doç. Dr. Abdüllatif Şener Ortaokulu'ndan İbrahim Topçu ile Şarkışla Anadolu Lisesi öğrencisi Semih Çelik birinci oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, "Ümit ediyorum ki bu yarışmalar, yavrularımızı hayra teşvik eder ve okullarımızda almış oldukları Kur'an eğitimlerini hayatlarında tatbik ederlyer." dedi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve İlçe Müftüsü Tayyip Koçer tarafından verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergen, "Ümit ediyorum ki bu yarışmalar, yavrularımızı hayra teşvik eder ve okullarımızda almış oldukları Kur'an eğitimlerini hayatlarında tatbik ederler." dedi.

