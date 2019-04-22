Şarkışla'da Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri seçimi yapıldı.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş başkanlığında Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, Köyler Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı.

Toplantıda, birliğin encümen üyeliğine, İl Genel Meclis Üyeleri Burhanettin Uğurlu, Orhan Tamer, köy muhtarlarından Nurettin Nergiz ve Ahmet Altun seçildi.

Kaymakam Pektaş, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, muhtarlara yeni dönemde başarılar dileyerek, köylerin hizmetinde kullanılmak için gelecek olan paranın bir lirasını dahi heba etmeyeceklerini söyledi.