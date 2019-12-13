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Şarkışla'da "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konferansı
SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde lise ve meslek yüksek okulu öğrencilerine, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans verildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü...
Genel 13.12.2019, 16:54
SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde lise ve meslek yüksek okulu öğrencilerine, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans verildi.
Konferansta, lise öğrencilerine ve Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine konferans verildi.
Konferansa, İlçe Emniyet Müdürlüğünden komiser Tugay Keten ve öğrenciler katıldı.
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