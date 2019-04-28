Şarkışla'da

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Birlik ve Beraberlik Gecesi" düzenlendi.

Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu ve Şarkışla Güvenlik Hizmetlerini Güçlendirme Derneği tarafından organize edilen program, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Genel Başkanı Mehmet Birel, Kayseri'de yaşayan Sivaslıları bir araya getiren dernekler platformu olduklarını söyledi.

Sivaslıları tek çatı altında toplamak için platformu kurduklarını belirten Birel, "Gayemiz, insanları bir araya getirebilmek, onlarla hem hal olabilmek, onların derdiyle dertlenebilmektir. Bir nebzecik olsun ihtiyaçlarına, dertlerine çare olabilmek, Allah’ın rızasını kazanmaktır. Bütün derdimiz bütün gayemiz bu." dedi.

Şarkışla Emniyet Müdürü Hasan Uludağ ise ilçedeki görevine yaklaşık 8 ay önce başladığını anımsatarak, "Gerçekten Şarkışla halkı polisi seviyor, bizi bağırlarına bastılar. Buraya ilk geldiğimde polis arkadaşların bir arada oturabileceği bir yer yoktu. Dernek başkanımızla tanıştığımız da bir derneğimiz olsa diye, sadece sözünü etmiştik. Sabahleyin baktım ki demir, çimento gelmiş." diye konuştu.

Gecede ses sanatçıları Ayaz Aydın, Yüksel Öztürk, Murat Boydaş ve Zeliha Öcal sahne aldı. Sanatçıların seslendirdiği türkülere, davetliler çektikleri halaylarla eşlik etti.



Programa, Şarkışla Belediye Başkan Vekili Metin Sevim, Şarkışla Güvenlik Hizmetlerini Güçlendirme Derneği Başkanı İsmail Özbek, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, köy muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.