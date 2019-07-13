Şarkışla'da 15 Temmuz şehitleri anılacak

SİVAS (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında şehit edilenler, Şarkışla ilçesinde anılacak.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, makamında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 3 yıl önce 15 Temmuz günü tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadığını söyledi.

Milletin azim ve kararlılığıyla milli iradeye sahip çıkma adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla sokağa çıktığını anımsatan Pektaş, "O günü Şarkışla’da da hep beraber yaşadık. Dolayısıyla bu millet ile ne kadar gurur duysak azdır." dedi.

Birlik ve beraberliğin bir kez daha gösterileceğine değinen Pektaş, Şarkışla’da 15 Temmuz günü saat 10.00'da Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde 15 Temmuz Belgeseli'nin gösteriminin yapılacağını söyledi. Programın şehitlik ziyaretiyle devam edeceğini aktaran Pektaş, Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde mevlit programı düzenleneceğini ifade etti.

Pektaş, şehit ailelerinin ziyaret edileceğini, akşam saatlerinde ise 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini dile getirerek, Şarkışla halkını anma programına davet etti.