Şarkışla hayvan pazarında hareketlilik başladı

SİVAS (AA) - Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarlarından Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk yaşanmaya başladı.
Kurbanlık almak isteyen vatandaşlarla satıcılar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.
Besicilerden İsmail Sarıtaş da kurbanlık fiyatlarının düşük olduğunu savunarak, zarar ettiklerini söyledi. Besicilerin zor durumda olduğunu öne süren Sarıtaş, yem fiyatlarının pahalı olmasından yakındı.
Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Feyzullah Doğan ise kuzuların 600-900 liradan, keçilerin 600-800 liradan, koyunların da 800 ile bin 300 liradan satışa sunulduğunu belirtti.