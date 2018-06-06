Sarıkaya'da şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

YOZGAT (AA) - Sarıkaya Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü, şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği düzenledi.

Bir restoranda düzenlenen yemeğe Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, Emniyet Müdürü Kadir Topkaya, Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Yakup Ergen, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

İftarda konuşan Kaymakam Özcan, böylesi mübarek bir ayda şehit ve gazi yakınları ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özcan, "Bizler burada rahat ve huzurlu şekilde hem sosyal hem de dini hayatımızı yerine getirebiliyorsak, bu güzel ramazan ayını beraber yaşayabiliyorsak bizi bu masada bir araya getiren değerler ve canlarını bu vatan uğruna feda eden evlatlarınız sayesindedir." dedi.