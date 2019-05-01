Sarıkaya'da öğrenciler yıl sonu sergisi açtı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Şehit Yıldız Gürsoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, çalışmalarını sergiledi.

Okul bahçesinde düzenlenen serginin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, öğrencilerin okullarını ve eğitim gördükleri alanları tanıtıma imkanı bulduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerle mesleki ve teknik eğitimin tanıtıldığını da aktaran Yoldaş, "Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yıl içerisinde yaptıkları bu güzel çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışın ardından Yoldaş, stantları gezerek çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.