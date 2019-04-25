Sarıkaya'da muhtarların sorunları dinlendi

YOZGAT (AA) - Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan başkanlığında daire müdürleri ve muhtarlarla toplantı yapıldı.

Sarızeybek İş ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Özcan, muhtarların sorunlarını dile getirmesini ve çözüm aranmasını amaçladıklarını söyledi.

Toplantıya daire müdürlerinin de katıldığını aktaran Özcan, "Amacımız, yaşanan sorunları ilgili kuruma en üst noktada bildirmek. Devletimizin mahallelerde ve köylerimizde temsilcisi olan muhtarlarımızın sağlık, eğitim, altyapı, içme suyu, elektrik gibi ihtiyaçlarının tespitinde önemli rol oynamaktadır. Herhangi bir kurumla ilgili aksaklıkta kurumlarla irtibata geçmesi ve bu eksikliklerin kısa sürede giderilmesi için çaba sarf edeceğiz.Vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

Toplantıda muhtarlar sorunlarını dile getirdi, daire amirleri ve kaymakamlık personeli not aldı.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Çetin Özcan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yasin Yamur, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

