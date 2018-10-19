Sarıkaya'da

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen törenle "Muhtarlar günü" kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Törende konuşan Sarıya Muhtarlar Derneği Başkanı Mahir Ünal, muhtarlık kurumunun devletin ülkenin en tenha köşesindeki en temel birimi olduğunu söyledi.

Ünal, "Muhtarlar, mahalle ve köylerde devletin tüm birimlerini temsil eder. Demokratik katılımcılığın en güzel örneklerinden biri muhtarlıktır. Vatandaşın sorunlarında, ilk çaldıkları kapının muhtarlık olması anlamlıdır." dedi.

Daha sonra, muhtarlarla bir araya gelen Sarıkaya Yasin Özcan, muhtarlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi.







