Sarıkaya'da kitap okuma etkinliği

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Okuyan İlçe Okuyan Nesil Projesi" kapsamında bin öğrenci ve ilçe protokolü, Hacı Hasan Bor Parkı'nda kitap okudu.

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, projeye yaklaşık 3 ay önce 3 kitap belirleyerek başladıklarını, bin öğrencinin 2 kitabı okuduğunu, son kitaba ise Hacı Hasan Bor Parkı'nda ilçe protokolüyle başlandığını söyledi.

Yoldaş, "Bugünde bu proje kapsamında ilçe protokolünün katılımıyla güzel bir kitap okuma etkinliği tertipledik. Bu kitabın okunması tamamlandıktan sonra öğrenciler arasında sınav yapılacak. Yapılan değerlendirmede dereceye girenler madalya, belge ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirilecek." dedi.

Okuma etkinliğine Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Deveci, Karayakup Belde Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saylam, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.