Sarıkamış şehitleri anılıyor

KONYA (AA) - Karapınar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Gençlik merkezi önünde başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşte "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar" sloganları atıldı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanına gelen grup, okunan Kuran-ı Kerim'i dinledi ve dua edildi.

Programa Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karapınar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ünal Cesur ile çok sayıda öğrenci katıldı.







