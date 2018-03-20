Saraçoğlu Projesi Tanıtım Toplantısı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Saraçoğlu Projesi'nin, bütün binaların, Cumhuriyet dönemi eserlerinin korunduğu, etrafındaki ağaçların anıt ağaç olarak tescillendiği, herhangi birisine hiç zarar vermeden korunabildiği bir proje olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) bünyesinde, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olma özelliğini taşıyan tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nin özüne sadık kalınarak yenilenmesini amaçlayan "Saraçoğlu Projesi"nin tanıtım toplantısı Maliye Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Özhaseki, toplantıdaki konuşmasında, Türkiye'nin her köşesinde yüzyıllar öncesinden yaşanmışlıkların bulunduğunu aktararak, zamanla tarihi eserlerin kıymetinin bilinmediğini ve korunamadığını ifade etti. Tarihi eserlerin birçoğunun geçmişte yol yapımı, imara açılması veya ticarete mani olduğu gerekçesiyle yıkıldığını anlatan Özhaseki, günümüzde durumun böyle olmadığını dile getirdi.

7 yıl Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı yaptığını söyleyen Özhaseki, bu süreçte tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve bu eserlerin içine fonksiyonlar yüklenmesi, gelecek nesillere teslim edilmesi amacıyla yüzlerce belediyenin binlerce çalışanına eğitim verdiklerini anlattı.

Eskiden tarihi eserleri bir kalıntı gibi görüp, yok etmeye çalışan anlayışa karşılık, artık belediyelerin bu eserleri nasıl koruduklarını, yaşattıklarını, içine nasıl bir fonksiyon yüklediklerini izah eden dergiler yayımlayıp, dağıttıklarını aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bugün burada şu gördüğümüz manzara da bunun bir tezahürü olarak ortaya çıkmış diye düşünüyorum. Eskiden olsaydı belki, 'Bu eserler niye duruyor, bu kalıntıları yıkalım, yok edelim, yerine bir şey daha yapalım' mantığı devam edebilirdi. Şimdi oradaki bütün binaların, Cumhuriyet dönemi eserlerinin korunduğu, etraftaki ağaçların anıt ağaç olarak tescillendiği, herhangi birisine hiç zarar vermeden korunabildiği bir projeyle karşı karşıyayız. Bir şeyi korumak, restore etmek ayağa kaldırmak yetmiyor, aynı zamanda ayağa kaldırdığınız, koruduğunuz eserin içerisine fonksiyon yüklemek de başlı başına bir iş. Eğer bir binada nefes alıp veriliyorsa o bina yaşıyor. İçerisinde nefes yoksa bir müddet sonra o bina da yok oluyor. Doğru fonksiyon yüklemek, bu yaptığınız çalışma kadar önemli. Buraya doğru bir fonksiyon yükleniyor. Ankara'nın yeni bir yaşam merkezi ortaya çıkıyor. Bu anlamda da son derece sevindirici, ümit verici bir hadise."

Dünya'da hızlı bir değişim yaşandığına değinen Özhaseki, değişim olgusunu doğru anlayıp, zamanında yakalayıp, ona uygun vaziyet alınması gerektiğini kaydetti.

- "Şehirleri ranta kurban etmeyeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da konuşmasında, Saraçoğlu Projesi'nin Ankara için örnek bir proje olduğunu belirterek, herkes tarafından sahiplenilmesi temennisinde bulundu.

Dünyanın her yerinde büyük şehirlerin etraflarındaki halkları kitleler halinde kendilerine çektiğini ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Şehirlerin sorunları giderek daha karmaşık hale geliyor. Maalesef şehirlerde ciddi bir rant baskısı ortaya çıkıyor. Saraçoğlu Projesi'yle ilgili olarak başından itibaren böyle bir endişenin olduğu biliyorum. Burada da oluşan şehir rantları bu tarihi yapılar, bir şekilde heba edilecek mi endişesi vardı. Ortaya çıkan ve titizlikle hazırlanan bu proje, hem şehrin değerini artıracak hem de çevreyle dost olacak. İçinde de son derece önemli kültür, turizm, ticaret ve konut fonksiyonları bulunan değerli bir projedir. En kısa süre içerisinde tamamlanmasını ümit ediyorum."

Bakan Kurtulmuş, Saraçoğlu Projesi'nde turizm, kültür, konut ve ticaret alanlarıyla büyük bir sosyal donatı oluşturulduğunu belirterek, projede üç kattan fazla yüksek yapıların olmayacağını söyledi.

Projenin uygulanması sırasında bütün ağaçların korunacağını, anıtsal ağaç olarak muhafaza edileceğini vurgulayan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehrin göbeğinde, tam kalbinde son derece değerli, önemli bir proje olacak. Müzesiyle, alışveriş yerleriyle, konutlarıyla, turizm alanlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla Ankara halkının hizmetinde olacak ve değer katacak. Saraçoğlu Projesi'nin Türkiye için örnek bir proje teşkil etmesini temenni ediyorum. Büyükşehirlerimizin en önemli risklerinden birisi sadece trafik, çevre kirliliği değil önümüzdeki en önemli risk, büyükşehirlerimizin güzelliklerinin doğal ve tarihi güzelliklerinin ranta kurban edilmesidir. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, bu alanda titizlikle üzerinde yoğunlaşıyoruz. İstanbul'un, Ankara'nın bütün şehirlerimizin giderek daha büyük bir haline gelen şehir rantlarının baskısı altında ezilmemesi için gayret sarf edeceğiz. Üzerinde yaşadığımız coğrafya büyük bir tarihi zenginliğe sahiptir. Türkiye toprakları dünyanın en büyük arşivi ve dünyanın en büyük kütüphanesidir."

- "Müze olsun"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da projenin Ankara'ya değer katacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Keçiören metrosunun Kızılay'a gelmesi, Güvenpark'taki metro istasyonun inşaatı ve dolmuş duraklarının yer altına alınması çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Tuna, Güvenpark'ı ve Saraçoğlu'nu bir bütün olarak gördüklerini dile getirdi.

Tuna, "Zırhlı birliklere taşınacak olan kuvvet komutanlıklarımız ve Genelkurmay Başkanlığımız, bu bölgedeki taşınmalardan sonra eğer hükümetimiz uygun görürse o alanların, kuvvet komutanlıklarının ve Genelkurmayın müze olarak, yaya yollarının açılarak, şehrin merkezinde daha güzel bir durumu inşallah hep birlikte gerçekleştiririz." diye konuştu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Saraçoğlu Mahallesi'nin tarihi önemine ve özelliklerine ilişkin bilgi verdi.