KONYA (AA) - Konya'da birlikte yaşadığı kişiyi, çocuğunu battaniye ile boğduğu gerekçesiyle bıçakla öldürdüğü iddia edilen Azerbaycan uyruklu kadının yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Aysel Eshme, tutuklu bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Duruşmada, önceki duruşmada akli dengesinin yerinde olmadığını ve psikolojik sorunlarının bulunduğunu ileri süren sanık Eshme hakkında, Adli Tıp Kurumu Başkanlığından gönderilen, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu, zeka geriliğinin saptanmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki rapor tutanaklara geçirildi.

Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde, 1 Aralık 2017'de yaşanan olayda, Azerbaycan uyruklu Aysel Eshme, 9 aylık çocuğunu hareketsiz görünce, birlikte yaşadığı Ümit Göker ile hastaneye götürmüş, doktorlardan, çocuğunda boğulma emaresi görüldüğünü öğrenen Eshme, Göker'i tartıştığı otomobilin içinde bıçaklamıştı.

Yaralanan Göker hastanede hayatını kaybetmiş, olay yerinde gözaltına alınan Eshme, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.