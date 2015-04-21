Sanat Sokağı Esnafı Eylemlerini Sonlandırdı

Diyarbakır’da Şubat ayında yıkılan Sanat Sokağı’nda bulunan esnaf, başlattıkları sessiz oturma eylemini sonlandırdı.Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan ve 2001 yılında kültür sanat etkinlikleri için açılan Sanat Sokağı, geçtiğimiz Mart ayında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararla yıkıldı. Ancak bunun ardından herhangi bir çalışma yapılmadı. Durumdan yakınan ve belediye yetkilileri ile görüşmek isteyen esnaf ise muhatap bulamadığı için geçtiğimiz günlerde sessiz oturma eylemi başlattı. Esnaf, üç günlük eylemini sonlandırdı. Konuya ilişkin Diyarbakır Sanat Sokağı’nı Koruma ve Yaşatma Derneği’nden yazılı açıklama yapıldı."RANTSAL BİR ALANA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"Açıklamada, 2001 yılında kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleşmesi ve kentin bu ihtiyacını karşılamak amaçlı kurulan Sanat Sokağı ve 2008 yılında sokağın içerisinde bulunan mevcut ruhsatlı kafelere halkın da yararlanacağı bir şekilde ön bahçelerin oluşturulmasının belediye ve esnafın ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Ancak son birkaç yıl içerisinde, birtakım kirli ilişkiler ile Sanat Sokağı’nda yeşil alanların gelişigüzel ve korsanvari bir biçimde yok edilerek, rantsal bir alana dönüştürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, bunun sokağın amacından ve özünden uzaklaşmasına neden olduğu vurgulandı. Yetkililerin buna göz yumması ve müdahale etmemesinin Sanat Sokağı’nı ‘Kafeler Sokağı’na dönüştürdüğünün kaydedildiği açıklamada, bu durumun sokağın rant amaçlı işgal edilmesi ve elverişsiz hale gelmesine neden olduğuna dikkat çekildi."KARAR TEK TARAFLI ALINDI"2013 yılında Yenişehir İlçe Belediyesi’nce, Sanat Sokağı’nın adının ‘Kafeler Sokağı’ olarak değiştirildiğinin anımsatıldığı açıklamada, "Bu anlamda bu sokak ile ilgili ilk icraatları bu oldu. Sokağımızın sanatsal ve kültürel amacından uzaklaşmasına, sokağın isminin değiştirilmesi de önemli bir etken olmuştur. Bu rant amaçlı kaçak yapılanmaların önüne geçmek için Diyarbakır Sanat Sokağı’nı Koruma ve Yaşatma Derneği olarak hem ilçe hem Büyükşehir Belediyesi’ne onlarca kez başvurup, bu sorunu dile getirmemize rağmen herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. 2014 sonlarında belediyemizin yetkilileri ile bu sorunu çözme adına yaptığımız görüşmeler devam ederken, ortak bir karara varmadan, düşüncelerimizi almadan, tek taraflı bir kararla Sanat Sokağı’nda bulunan ruhsatlı kafelere ön bahçelerini boşaltmaları yönündeki karar belediye yetkilileri tarafından 15 gün süre verilmek suretiyle tebliğ edilmiştir. Dernek olarak, her ne kadar tek taraflı bir karar olsa da yıkım işleminin belediye ekiplerince yapılmaması için görüşmeler yaparak, kentimizdeki bu sorunu kimi çevrelerce genel siyasal amaçlar için kullanmamaları ve belediyemizin yıpranmaması için kendimiz yaptık" denildi."EYLEMİMİZİN GENEL SİYASETLE İLGİSİ YOKTUR"2 Şubat’ta çardakları kendilerinin kaldırdığına da işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bunun öncesinde Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak ve belediye yetkililerinin katıldığı toplantıda Kışanak, ‘2 Şubat 2015’te çardakların yıkımını yapalım. 1 Mart’ta ise Sanat Sokağı’nı yeni yüzü ile esnafın ve halkımızın hizmetine sunacağız’ sözü ile biz esnaf olarak ortak bir mutabakatla sokağın yıkımını kendimiz gerçekleştirdik. Sanat Sokağı esnafı olarak, bir konuda kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu hissediyoruz. Başta belirtmek gerekir ki bu eylem tamamen sosyal ve ekonomik bir temeldedir. Genel siyaset ile hiçbir ilgisi yoktur. Kimi çevreler manipülasyonlar geliştirerek, eylemimizin HDP’ye karşı yapıldığını iddia etmektedir. Biz Sanat Sokağı esnafının özgürlük, barış ve demokrasi talepleri içeren siyaseti olumlu bulduğumuzu ve desteklediğimizi kamuoyu bilmektedir. Birileri seçimde algı yaratmak için Ağrı’daki PKK üyelerine karşı askeri operasyon yapılmasını ve son olarak başta genel merkezi olmak üzere HDP binalarına yönelik saldırıların kimi kirli çevrelerin tezgahları olduğun düşünmekteyiz. Halkın iradesine yapılan bu saldırıları kınıyoruz. Buradan Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’ya sokağımızın yeniden verilen sözler doğrultusunda ortak bir mutabakatla inşa edilerek, en kısa zamanda hayata geçirilmesini istiyoruz."