Sakarya Caddesi'ndeki çöp konteynırları yenilendi

ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesince Kızılay'da başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında Sakarya Caddesi'ndeki yeraltı çöp konteynırları yenilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gıda sektörüyle uğraşan esnafın evsel atıkları için Sakarya Caddesi'ne konulan ve zamanla eskiyen yeraltı çöp konteynırlarının yerine her biri 5 metreküp hacme sahip 5 yeni yeraltı çöp konteynırı yerleştirildi.

Su sızdırmayan ve yer altında olması sebebiyle hijyenik özelliklere sahip konteynırların kapağı ayakla açılıyor. Çöpler, çok amaçlı çöp aracıyla otomatik vinçlerle toplanıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay'da başlatılan yenileme çalışmalarının bölgeye farklı bir hava katacağını belirterek, "Kızılay'ı yeniden canlandırmak için Büyükşehir Belediyemizle el ele verdik. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın konforu için detaylı bir çalışma yürütüyoruz. İşletmelerin yoğun olduğu Sakarya Caddesi'nde yeraltı konteynırlarımızı da yeniledik, esnafımızın hizmetine sunduk." ifadeleri kullandı.