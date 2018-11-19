Saka kuşu avına ceza

KONYA (AA) - Konya'nın Sarayönü ilçesinde, saka kuşu avladıkları belirlenen 3 kişiye ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Sarayönü ilçesi Başhüyük mevkisinde saka kuşu avlanıldığına ihbar üzerine, Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, operasyonda canlı olarak yakalanmış 33 saka kuşu ile avda kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Saka kuşları yeniden doğaya salındı, av malzemeleri ise imha edildi.

Operasyon sonucunda saka kuşu avcılığı yaptığı belirlenen 3 kişiye de idari para cezası uygulandı.