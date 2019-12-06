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Sahil Güvenlik Komutanlığı: Bir haftada 698 düzensiz göçmen yakalandı
ANKARA (AA) -Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 698 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 29 Kasım-...
Genel 06.12.2019, 19:11
ANKARA (AA) -Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 698 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 23 olayda 698 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.
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