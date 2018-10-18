KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de sağlık çalışanlarına çalışan hakları ve güvenliği eğitimi verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik, fiziki ve sözlü şiddet olaylarının meydana geldiği hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığının hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması hedefleri doğrultusunda Kırşehir'de eğitim programı düzenlediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdürlüğümüz Birinci Basamak Çalışan Hakları Birimi organizasyonunda, Valilik makamı oluru alınarak, iletişim becerileri, stres yönetimi, öfke kontrolü, problem çözme teknikleri, beyaz kod mevzuatı, çalışanların hakları konularında 8-16 Ekim tarihleri arasında 7 gün ve günde 6 seans olmak üzere toplam 423 sağlık çalışanına müdürlüğümüz personeli psikolog Esengül Kaya, çocuk gelişim uzmanı Nafia Ergül ve avukat Levent Öztaş tarafından bilgilendirme eğitimleri verilmiştir."



