Sadakatsiz 6. Bölümde tüm gerçekler ortaya çıkıyor! Sadakatsiz HD Tek Parça full Canlı İzle - 11 Kasım Son Bölüm

Çevresini saran yalan ve ihanet çemberinin gitgide köşeye sıkıştırdığı Asya, oğlunu ve düzenini korumak için son kozunu oynamaya karar verir. Tüm gerçeklerin ortaya çıktığı yemek masasında ve sonrasında yaşanacak yüzleşmeler tüm dengeleri kökünden sarsacaktır.Kanal D’nin büyük ses getiren dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin altıncı bölümünün konusu şöyle;

Çevresini saran yalan ve ihanet çemberinin gitgide köşeye sıkıştırdığı Asya, oğlunu ve düzenini korumak için son kozunu oynamaya karar verir. Tüm gerçeklerin ortaya çıktığı yemek masasında ve sonrasında yaşanacak yüzleşmeler tüm dengeleri kökünden sarsacaktır.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de Saat 20.00 ...

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