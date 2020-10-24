Sadakatsiz 4. bölüm fragmanı izle, yayınlandı

Sadakatsiz 4. Bölüm Fragman İzle

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır... Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolde olduğu Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Sadakatsiz 3. Bölüm Özeti

İki kadın arasında sıkışıp kalan Volkan’ın seçimi, herkesin hayatını etkileyecektir.

Asya, Derin’in hamile olduğunu öğrenen Volkan’ın yapacağı seçimi merak eder. Volkan ya Derin’le olacak, bebeğin sorumluluğunu üstlenecektir ya da kendisini ve oğlunu seçecektir. Öte yandan Derin, Volkan’ın kendisini oyaladığını düşünmektedir ve ondan net bir cevap ister. İki kadın arasında sıkışıp kalan Volkan’ın seçimi, herkesin hayatını etkileyecektir.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, BBC’nin BAFTA Ödüllü dizisi Doctor Foster’dan uyarlanan “Sadakatsiz”, yine izleyicinin gözdesi olmayı başardı. Dizi, reytinglerde AB kategorisinde 8.49 izlenme oranı ve 21.18 izlenme payı ile en çok izlenen yapım olurken; ABC1 kategorisinde 9.30 izlenme oranı ve 22.03 izlenme payı ile diğer rakiplerini geride bıraktı

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz, sosyal medyada da yine en çok konuşulanlar arasındaydı, saatlerce listenin en tepesinde yer aldı. Sadakatsiz, dünyanın dört bir yanındaki televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan eğlence içeriklerinin sosyal medya etkisini ölçen kuruluş The WIT listesine de girdi. Yeni ekrana giren diziler arasında instagram’da uluslararası platformda en çok konuşulan ilk 3 diziden biri oldu.