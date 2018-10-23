Şabanözü'nde sağlıklı yaşam yürüyüşü

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Programı kapsamında, Dr. Sami Baran İlçe Devlet Hastanesince gerçekleştirilen yürüyüş, Şabanözü Kaymakamlığı önünde başladı, 5 kilometrelik mesafenin ardından aynı yerde sona erdi.

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Özlem Palaz Türker, burada yaptığı konuşmada, kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisinin fiziksel hareketsizlik olduğunu söyledi.

Toplumun obeziteyle ilgili bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Türker, "Toplumumuzun obeziteyle mücadele konusunda bilgi düzeyini arttırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla bu yürüyüşü düzenlendik." dedi.

Yürüyüşe, Şabanözü Kaymakam Vekili Murat Çiçek, Cumhuriyet Savcısı Okan Kara, Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydoğdu, hastane çalışanları, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, öğrenciler ve Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan engellilerle vatandaşlar katıldı.