Sabancı-Bağlıca Bulvarlarına bağlantı yolu hizmete açıldı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Bağlıca-Sabancı Bulvarlarına bağlantı yolu hizmete girdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın açıkladığı tarihte tamamlanan Sabancı Bulvarı'nı Bağlıca Bulvarı'na bağlayan 5 bin 250 metrelik bulvar hizmete girdi.

Bağlıca-Sabancı Bulvarları bağlantı yolu, Etimesgut, Bağlıca ve Çayyolu bölgelerindeki trafiği ciddi oranda rahatlatacak şekilde 50 metre genişliğinde, 5 bin 250 metrelik yol, emniyet şeritleriyle birlikte 5 gidiş ve 5 geliş olarak yapıldı.

Sabancı Bulvarı'nın sonundan başlayan ve yonca kavşakla mevcut yollarla birleşen yeni bulvarda, toplam 6 köprü bulunuyor.