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Sabancı-Bağlıca Bulvarlarına bağlantı yolu hizmete açıldı

- Ankara Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan bağlantı yolu, 5 bin 250 metre uzunluğunda, emniyet şeritleriyle 5 gidiş ve 5 geliş olarak yapıldı

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:55
Sabancı-Bağlıca Bulvarlarına bağlantı yolu hizmete açıldı
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ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Bağlıca-Sabancı Bulvarlarına bağlantı yolu hizmete girdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın açıkladığı tarihte tamamlanan Sabancı Bulvarı'nı Bağlıca Bulvarı'na bağlayan 5 bin 250 metrelik bulvar hizmete girdi.

Bağlıca-Sabancı Bulvarları bağlantı yolu, Etimesgut, Bağlıca ve Çayyolu bölgelerindeki trafiği ciddi oranda rahatlatacak şekilde 50 metre genişliğinde, 5 bin 250 metrelik yol, emniyet şeritleriyle birlikte 5 gidiş ve 5 geliş olarak yapıldı.

Sabancı Bulvarı'nın sonundan başlayan ve yonca kavşakla mevcut yollarla birleşen yeni bulvarda, toplam 6 köprü bulunuyor.

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