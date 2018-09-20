Rusya’dan 'Soçi mutabakatı' açıklaması

ST.PETERSBURG (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik Soçi Mutabakatı'nın bölgede sivillerin hayatını koruyacağını bildirdi.

Zaharova, St.Petersburg’da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de görüşmesinin ardından imzalanan İdlib’de ateşkesin korunmasına yönelik mutabakat hakkında Zaharova, “Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşma sivillerin hayatını koruyacak.” ifadesini kullandı.

Zaharova, bu mutabakatın sadece İdlib’deki ılımlı muhaliflerin ve teröristlerin çekilmesini değil, aynı zamanda Suriye’de provokatörlere karşı da güçlü bir etkiye sahip olacağını umduklarını vurguladı.

Suriye’de düşürülen Rus İl-20 uçağı konusunda kısa bir süre sonra yeni verilerin açıklanacağı bilgisini paylaşan Zaharova, bunların İsrail’in bu olaya karışmasıyla ilgili soruların cevabını tam olarak vereceğini kaydetti.

İsrailli pilotların profesyonel davranmadığını belirten Zaharova, İsrail uçaklarının Suriye füzelerinden korunmak için Rus uçağının arkasına saklandığını ifade etti.