Rusya siber güvenlik için internetle bağını bir süre kesecek

MOSKOVA (AA) - Rusya, siber tehlikeler karşısında oluşabilecek risklerin belirlenebilmesi için ülkedeki küresel internet bağlantısını bir süreliğine kesmeyi planlıyor.

Rus RBK ajansının resmi makamlara dayandırdığı haberine göre, Rusya’ya yönelik internet üzerinden olası küresel tehditlere karşı bir dizi önlem alınacak.

Söz konusu önlemlerin belirlenmesi için bazı denemelerin yapılacağına işaret edilen haberde, bu denemelerden birinin de Rusya’nın küresel internetle bağlantısının kesilmesi olacağı vurgulanıyor.

Deneme kapsamında Rus vatandaşları ve kurumları arasında paylaşılan verilerin, uluslararası internette dolaşıma girmeden ülke içerisinde tutulması hedefleniyor.

Kremlin böylelikle, ülkede interneti küresel internet sağlayıcılardan bağımsız bir şekilde çalışacak hale getirerek olası siber saldırılardan korunmayı planlıyor.

Ancak bazı uzmanlar, söz konusu girişimin başarıya ulaşması halinde, ülkedeki internet sansürünün Çin'de olduğu gibi “katı” bir hale geleceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Rusya, internetin “yerelleştirilmesi” için yaklaşık 20 milyar rublelik bir bütçe ayırırken, internet kesilerek yapılacak deneylerin 1 Nisan’dan önce gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Muhabir: Emre Gürkan Abay