Rize'de kaybolan çocuklar sağ bulundu

RİZE (AA) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün sokakta oynadıkları sırada kaybolan çocuklar bir ağaç altına sığınmış halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Merkez Mahallesi'nde, sokakta oynarken kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım'ın (5) gece boyunca sürdürülen çalışmalara, arama kurtarma köpeği "Kır" ile iz sürme köpeği "Oyma" da katıldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi Komutanı Kıdemli Kademeli Uzman Çavuş Mustafa Dursun önderliğinde, AFAD ve AKUT destekli çalışma, iki çocuğun evlerinin arkasındaki çay bitkisi yetiştirilen alan ve ağaçlık sahada yoğunlaştırıldı.

Çocukların giysilerinin köpeklere koklatıldığı çalışma, çaylık alanda yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Çalışma sonunda çocuklar, evlerinden yaklaşık 700 metre uzaklıkta, ormanlık alan ile çay yetiştirilen bahçenin bitişiğindeki bir ağaç altında birbirine sarılmış halde köpekler tarafından bulundu.

Halk, yol boyunca ekipleri alkışladı

Çocukları omuzlarına alan JAK timi ve diğer ekipler, yürüyerek Kaymakamlık önüne geldi. İlçe halkı ekipleri, yol boyunca alkışlayarak kutladı.

Kaymakamlık önünde Elif ve Serkan Özkan ile Fatma ve Emin Yıldırım çiftleri, çocuklarına sarıldı.

Selim Yağız ve Barış, buradaki ambulansla tetkik için Fındıklı Bölge Guatr Araştırma Hastanesine götürüldü. Anneler de çocuklarla birlikte ambulansla hastaneye gitti.

Çocukların yapılan muayenelerinde herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı.

Çocuklar gazetecilere, korkmadıklarını, gece uyuduklarını söyledi.

JAK Timi Komutanı Mustafa Dursun, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bu ekibi çok seviyorum. Türkiye'yi sevindirdiğimiz için çok mutluyuz. Çocukları sağ salim bulduğumuz için çok mutluyuz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.