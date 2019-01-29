Rize Bahçeşehir Koleji Tanıtım Toplantısı

RİZE (AA) - Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, "Hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz. Bunun bu çağda tek yolu kaliteli, iyi ve doğru eğitim." dedi.

Yücel, Rize Bahçeşehir Koleji'nin tanıtımı amacıyla kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine yön verecek bilim insanlarını, liderlerini ve sanatçılarını yetiştirmek için yola çıktıklarını belirtti.

Türkiye'de 170 bin öğrencilerinin bulunduğunu, Avrupa'da ise 7 noktada eğitim kampüslerinin yer aldığını anlatan Yücel, Rize'de de gelecek dönemden itibaren öğrenci almaya başlayacaklarını aktardı.

Artık dünyada eğitim işinin ne olduğunu bildiklerini, hem öğrenip hem de öğrettiklerini vurgulayan Yücel, "Kendimize artık güvenimiz geldi. Geçmişimize, medeniyetimize, tarihimize ve kültürümüze baktığımız vakit, aslında biz de var olanları bugün ortaya çıkarıyoruz. 21. yüzyıla uyarlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de büyümenin devam ettiğini bildiren Yücel, "Bu yeterli değil. Bizim daha yukarılara çıkmamız gerekiyor. Katma değerli ürün üretmemiz gerekiyor. Zenginliğimiz ancak böyle olur. Okullar arasındaki farklılıkları incelediğimizde, iyi ve kaliteli eğitim, zenginliğe eşittir. Biz zengin olmak istiyoruz. Hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz. Bunun bu çağda tek yolu kaliteli, iyi ve doğru eğitim." ifadelerini kullandı.

Yücel, Türkiye'de iş insanlarının eğitime yeterli yatırımı yapmadığını belirterek, "Eğitime yatırım yapmadan zengin olamazsınız. İyi eğitim demek, para demektir. Ne kadar çok paran varsa o kadar eğitim demek değildir. Kabiliyeti olan hiçbir çocuğa, 'Senin paran yok, okuyamazsın.' demedik, demiyoruz. Edirne'den Kars'a kadar her noktada kampüsümüz var. Büyük bir aile olarak Türkiye'nin eğitimini değiştirip dönüştürme gayreti içerisindeyiz. Bu, sadece Milli eğitim Bakanlığı ve devletin eliyle yapılacak iş değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Programa Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Genel Sekreteri Adnan Er, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ile davetliler katıldı.







