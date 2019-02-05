Reyhanlı'daki İHH tesisilerine ziyaret

KONYA (AA) - Konya İHH Ilgın Temsilciliği heyeti, İHH'nın başta Reyhanlı Lojistik ve Koordine Merkezi başta olmak üzere birçok tesisini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Konya İHH İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilciliği tarafından organize edilen ziyarete, Ilgın Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, Eğitim Bir-Sen İlçe Başkan Vekili Hasan Teke, Ilgın Müftülüğü Temsilcisi Bünyamin Korkmaz katıldı.

Heyet, Reyhanlı Koordine Merkezi'nde yapılan sunum ile İHH İnsani Yardım Vakfının Suriye çalışmaları hakkında bilgi edinerek, vakfın Reyhanlı'daki günlük 250 bin ekmek üreten fırın ve lojistik merkezini gezdi.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Konya İHH Ilgın Temsilcisi Abdullah Yağcı şunları kaydetti;

"990 Suriyeli çocuğun kaldığı Çocuk Yaşam Merkezi'nde idari hizmet binası, cami, ilk ve ortaokul seviyesinde eğitim 3 okul, rehabilitasyon merkezi, poliklinik binası, açık ve kapalı spor salonu, sosyal tesis, çocuk parkları, ekim, dikim amaçlı tarlalar ve hayvanat bahçesi gibi alanları yerinde görüp bilgi aldık. Heyetimiz yaşam merkezindeki yetimlerle vakit geçirdi. Savaşın izlerini taşıyanların yeniden hayata tutunmaya çalıştıkları yerlerden olan Ortez ve Protez Merkezi ve yetimhaneleri gezen heyet, savaşın insanlarda nasıl yaralar bıraktıklarına şahit olduk."