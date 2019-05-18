Reşadiye Camii yeniden ibadete açıldı

KONYA (AA) - Karapınar'da bulunan tarihi Reşadiye Camii (Taş Cami) Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açıldı.



Tek kubbeli cami 1 yıl önce restorasyon yapılması için ibadete kapatılmıştı. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın ardından tarihi Reşadiye Camisi yeniden ibadete açıldı.



İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk Reşadiye Camisi'nin ilçede bulunan önemli tarihi eserlerden birisi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve restorasyonu tamamlanan bu yapının ibadete açılmasından mutluyuz. Camimiz ilk yapıldığı eski haline getirilmeye çalışıldı. İçerisinin sıvası, ahşap, mihrabı, minberi tekrar gün yüzüne çıkarıldı. Kadın mahfeli tekrar yapıldı. Çevre düzenlemesi ve şadırvan yeniden yapıldı. Kubbe ve minarede de çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar ile sağlıklı kullanım hale getirildi."

Vatandaşlar caminin yeniden ibadete açılmasıyla içeri girerek vakit namazlarını kıldı.

