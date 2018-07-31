Renault-Nissan-Mitsubishi'den rekor satış

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük otomotiv ittifakı olan Renault-Nissan-Mitsubishi, yılın ilk yarısında satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 5 milyon 538 bin 530 adede çıkararak satış rekoru kırdı.

Renault açıklamasına göre, Renault-Nissan-Mitsubishi, 2018'in ilk yarısında satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artırarak 5 milyon 538 bin 530'a yükseltti. İttifak, ulaştığı satış rakamıyla rekor kırdı.

SUV, crossover, pickup, sıfır emisyonlu elektrikli ve elektrikli hibrit modeller dahil olmak üzere ürün segmentlerinde yoğun müşteri talebi gerçekleşti.

Renault, Clio, Captur ve Scenic ile satışlarını artırırken, Dacia yarıyıl satış rekoru kırdı. Nissan’ın Note, Serena, X-Trail ve Qashqai modelleri yoğun talep gördü. Mitsubishi Motors’un satış adetleri ise yeni Eclipse Cross ve XPANDER ile artış kaydetti.



Renault ve Nissan elektrikli araç segmentinde büyük bir talep artışı gerçekleşti. ZOE ile Avrupa elektrikli otomobil pazarındaki yüzde 21,9’luk pazar payını koruyan Renault, elektrikli hafif ticari araç pazarında yüzde 38 olan pazar payını Kangoo Z.E. ile sürdürdü.

Nissan Leaf, 18 binden fazla satış adedi ile yılın ilk yarısında en çok satan elektrikli otomobil oldu ve 47 binin üzerinde gerçekleşen elektrikli otomobil satışına katkıda bulundu. Mitsubishi Motors, PHEV SUV segmentindeki pazar liderliğini hibrit Outlander talepleri ile devam ettirdi.





- Renault, Avrupa’da en çok satan ikinci marka olmaya devam etti





Renault-Nissan-Mitsubishi, 6 yıllık planı kapsamında 2022 yılı sonunda yıllık 14 milyondan fazla satış öngörüyor. Bu rakam, 2017'de ittifak şirketlerinin gerçekleştirdiği 10,6 milyon satış adedinden yüzde 30 daha fazla. Plan, ortak platform ve motor kullanımı dahil olmak üzere üye şirketler arasında iş birliğini ve otonom sürüş alanlarındaki teknolojik yenilikleri paylaşmayı hedefliyor.



Yılın ilk yarısında dünya çapında satılan her 9 araçtan biri ittifak şirketleri tarafından satıldı. Markalar arasında, Renault Grubu, Renault ve Dacia markaları ile 2018’in ilk yarısında 2,1 milyon satış adedi gerçekleştirerek rekor kırdı. Renault, Avrupa’da segment lideri olan Captur’un katkısı ile en çok satan ikinci marka olmaya devam etti.





- "İttifak şirketlerimiz satış adetlerini artırmaya devam ediyor"





Nissan Motor, dünya çapında Nissan, INFINITI ve Datsun markaları altında 2,8 milyon satış adedine ulaştı. Şirket, Çin’de ise yüzde 10,8'lik satış artışı kaydetti.



Mitsubishi Motors, yılın ilk yarısında 60'tan fazla ülkede lanse edilen yeni Eclipse Cross'un katkısı ile dünya çapında 616 bin 648 adet satış gerçekleştirdi. Ayrıca, nisan ayında Endonezya'dan Filipinler'e XPANDER ihracatı başladı. Tayland’da pickup, Çin’de ise SUV segmentine yönelik güçlü talep ise sonuçlar üzerinde etkili oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault-Nissan-Mitsubishi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn, "İttifak şirketlerimiz, markalarımızın rekabetçi ve cazip teklifleri ile birçok pazarda satış adetlerini artırmaya devam ediyor. 2018'in ilk yarısındaki bu güçlü satış performansı, İttifak 2022 planımızdaki öngörümüzü gerçekleştirdiğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

