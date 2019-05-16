Renault Grubu paylaşımlı mobilite vizyonunu sergiliyor

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu, 2018 yılında geleceğin mobilitesinin vizyonuna ait çerçeveyi çizen 3 konsept modelin tanıtımını gerçekleştirdi.

Renault Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa elektrikli araç pazarının öncüsü Renault Grubu, insanların yaşamını kolaylaştıran mobilite kavramının ana hatlarını çiziyor.

Renault Grubu, yeni ve herkes için sürdürülebilir mobilite çağına hazırlanmak amacıyla sektör dönüşümünde kilit önemde olan 4 stratejik inovasyon alanı (elektrikli mobilite, internet bağlantılı mobilite, otonom mobilite ve yeni mobilite hizmetlerinin geliştirilmesi) üzerinde çalışıyor.

Araçlar, filo yönetimi, mobilite platformu ve müşteri uygulamaları da dahil olmak üzere tüm değer zincirinin genişletilmesi için çalışmalarını sürdüren Renault Grubu, tüm bu içeriğin tanıtımını VivaTech Fuarı'nda gerçekleştiriyor.





- EZ-POD, herkes için mobilite hizmeti veriyor





Renault Grubu, Transdev Grubu, IRT SystemX, VEDECOM Enstitüsü ve Paris-Saclay Üniversitesi tarafından 15 Mayıs'ta tanıtımı yapılan Paris-Saclay Autonomous Lab projesi, otonom araçlar, takip sistemi, internet bağlantılı altyapı ve müşteri uygulamalarını içeren geniş kapsamlı bir otonom taşıma sistemini test ediyor.

Bu deneme ile birlikte otonom mobilite hizmetlerinin ölçeğini büyütmeye yönelik gerekliliklerin belirlenmesi hedefleniyor.

Renault Grubu, proje kapsamında Paris-Scalay şehir kampüsünde elektrikli ve otonom Renault ZOE Cab prototip araçlarla hizmet verecek.

Trafik akışını etkilemeyecek hizmet, çok sayıda toplama ve indirme noktası olacak şekilde tasarlanıyor. Bu noktalar, 300 metreyi aşmayacak şekilde kampüsün en yoğun alanlarının yakınında konumlandırılıyor. Araç, gereken durumlarda durarak aynı güzergahta giden başka bir yolcuyu alıyor.

Şehir içi teslimat ekosistemi, lojistik şirketlerini, yerel yetkilileri, şehirleri, altyapıyı ve otomobil üreticilerini kapsıyor. Renault EZ-FLEX ise kişiye özel teslimat için tasarlanmış olan deneysel, kompakt, elektrikli ve internet bağlantılı bir araç olarak öne çıkıyor.

Aracı ve hizmetlerini test etmek için ilk deneme Fransız LA POSTE Grubu ile gerçekleştirilecek. Tüm ekosistem paydaşlarını kapsayacak olan yolculuk, şehir içinde ürün mobilitesini kapsayan ortak bir vizyon geliştirmek için tasarlandı.



Renault Grubu, teslimat hizmeti sunmak için otonom bir araç olan EZ-POD ile yeni mobilite çözümlerini keşfetmeye devam ediyor.

İki koltuklu, otonom, internet bağlantılı ve yüzde 100 elektrikli Renault EZ-POD, küçük boyutu ve çevikliği sayesinde garajlar, oteller, alışveriş merkezleri, kampüsler gibi kapalı alanların yanı sıra şehir merkezleri, mahalleler ve site gibi kentsel ortamlarda mobilite sağlıyor.

Hızı ayarlanabilen Renault EZ-POD, kısa mesafelerde taşıma için tasarlandı ve herkes için mobilite hizmeti veriyor.

Robotik ve otomatik bir platform olan Renault EZ-POD, insanlara mobilite ve hızlı ürün teslimatı sunuyor.





- "Bizim rolümüz her zamankinden daha belirleyici"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Thierry Bollore, "Mobilite konusunun hayatın merkezinde olduğu günümüzde, köklü bir üretici olarak bizim rolümüz de her zamankinden daha belirleyici. Geleceğin akıllı kentleri için inovatif çözümleri sunma sorumluluğunu taşıyoruz. Geniş kitlelere elektrikli, internet bağlantılı, otonom ve paylaşımlı mobilite hizmeti, otomobil tarihinin yeni bir sayfasını oluşturuyor. Biz de liderliğimizi, şehirlerde yeni girişimciler ve ortaklıklar ile bu yeni dönemin merkezine yerleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

