Rektör Yıldız'dan trafik kazasında yaralanan askere ziyaret

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İmranlı ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan askeri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İmranlı İlçe Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi'nde tedavi altına alınan Uzman Çavuş Mert K'yı ziyaret eden Rektör Yıldız, "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu askerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde göreve giden . (24) yönetimindeki 58 JAA 198 plakalı pikap tipi askeri araç, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişi yakınlarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmiş, kazada sürücü ile araçtaki askerler K.K. (25), S.D. (27), M.R.U. (35) ve M.K. (23) yaralanmıştı.