Rektör, koltuğunu lösemili çocuklara devretti

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, lösemi hastası 7 yaşındaki Öge Berin Olgaç ve 10 yaşındaki Hamdi İşler'e devretti.

AÜ Rektörlüğünde, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle gerçekleştirilen temsili devir teslim töreninde, lösemili Olgaç ve İşler, Çomaklı'nın koltuğuna oturdu.

Prof. Dr. Çomaklı, burada yaptığı konuşmada, tüm makamların bugünün çocuklarına ait olduğunu söyledi.

Geleceğin sahiplerini yetiştirmek için çabaladıklarını belirten Çomaklı, şöyle konuştu:

"Başta aileler olmak üzere öğretmenlerimiz ve bizler büyük gayretle çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz. Barış Manço, 'Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.' derdi. O heyecanı hala yaşıyoruz. 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği özel bir gün. Bugünün önemini anlamak için çocuklarla bir araya gelmek gerekiyor. Bizler de LÖSEV iş birliğiyle güzel çocuklarımıza makamımızı teslim ettik."

Çomaklı, AÜ olarak geleceğe sahip çıktıklarını vurguladı.

Milletin çocuklarına iyi bakmaya çalıştıklarını anlatan Çomaklı, "Geleceğe yatırım yapıyoruz, umutluyuz. LÖSEV bugün bize güzel bir gün yaşattı. Tüm ekibe teşekkürlerimi iletiyorum. Bu farkındalıkların önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çocuklarımızın sabırla, dirayetle hastalıklarının üstesinden gelmiş olmalarını takdir ediyorum. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.

- "Sokak hayvanlarını üzmeyelim"

Rektörlük makamını devralan çocuklardan Hamdi İşler ise AÜ yönetimi olarak sanata, bilime ve spora önem verdiklerini belirtti.

Sokak hayvanlarına daha fazla değer veren bir toplum hayal ettiğini vurgulayan İşler, "Bir sihirli sopam olsaydı, sokak hayvanlarına eziyet eden insanları düzeltmek isterdim. Sokak hayvanlarını üzmeyelim. Herkesin bayramını kutlarım." ifadelerini kullandı.

LÖSEV Eskişehir İl Koordinatör Yardımcısı Hanife Yılmaz da Prof. Dr. Çomaklı'ya teşekkür etti.

Çocuklara hediyeler veren Çomaklı, Yılmaz ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.