Rektör Karakaya, ziraat akademisyenleriyle görüştü

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji ve Tarla Bitkileri bölümleri akademisyenleriyle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AEÜ Ziraat Fakültesinde yapılan toplantıyla Rektör Karakaya, fakültenin tarımsal biyoteknoloji ve tarla bitkileri bölümlerinde görev yapan akademisyenlerle görüşerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. T

Karakaya, toplantıda yaptığı konuşmada, üniversitelerin değişim ve gelişiminde kilit noktayı akademisyenlerin oluşturduğunu dile getirdi.

Üniversitelerde görevli akademisyenlerin birincil görevinin, bilim üreterek insan yetiştirmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Akademisyenler, eğitimin önemsenmediği ve bireysel çıkarlara dönüştüğü yerde buna karşı savunması olan, toplumu barıştırabilecek kadar engin ve yüksek bilgi sahibi insanlardır. Öğretim elemanları öğrenciler ile olan ilişkilerine de dikkat etmeli, öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almaları için gerekli hassasiyeti göstermelidirler. Alanlarında yetişmiş bireyler ülkemizin istikbali için elzem bir ihtiyaçtır. Akademisyenler bu ihtiyacı karşılamada önemli bir görev sahibidirler. Ahi Evran Üniversitemiz son birkaç yılda büyük adımlar atarak hem fiziki hem de sosyal anlamda büyümektedir. Akademisyenlerimizle birlikte bölgesine değer katan bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Toplantıda, Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kurt da hazır bulundu.