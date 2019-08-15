Rektör Karakaya, Genç Girişimciler ile buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Genç Girişimciler Kurulu İç Anadolu Bölge Başkanı Ali Döşdemir ve beraberindeki heyet, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Genç Girişimciler Kurulu'nun İç Anadolu Bölge Başkanlığına seçilen Ali Döşdemir ve beraberindeki heyet, Rektör Karakaya ile bir araya gelerek, yapılabilecek bazı projeleri değerlendi.

Ziyarette konuşan Karakaya, Kırşehir ve bölgesinin gelişimi için pilot üniversite kapsamında projeler oluşturduklarını, bir kısmının da başladığını anımsattı.

KAEÜ'nün kentin ekonomik ve sosyal kalkınması için her türlü projeye destek vermeye her zaman hazır olduğunu vurgulayan Karakaya, girişimcilik konusunda üniversitede de önemli çalışmalar yapıldığını, üniversitelerin girişimcilerin gelişiminde önemli katkılar sunduğunu hatırlattı.

Döşdemir ise Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin çok önemli çalışmalar yaptığını anlatarak, üniversite ile yapılacak çalışmaların kendileri için oldukça önemli olduğunu, yapılacak işbirliklerinin kalkınmaya ve ekonomiye katkı sunacağını ifade etti.