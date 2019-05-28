Rektör Karadağ, çiçek yerine öğrenciler için bağış istedi

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kutlama amacıyla çiçek ve benzeri hediyeler yerine şehit aileleri ve üniversite öğrencileri yararına bağış yapılmasını önerdi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey'den görevi devralarak çalışmalara başlayan Rektör Karadağ, kendisine tebrik için çiçek ve hediye gönderilmesi yerine şehit aileleri ve Bozok Üniversitesi öğrencileri için bağışta bulunulmasını istedi.

Karadağ, Bozok Üniversitesi web sitesinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kutlama amacıyla çiçek ve benzeri hediyeler gönderilmesi yerine, bu vatan için canını feda eden kahraman şehitlerimizin ailelerine ve Üniversitemiz Bozok Vakfı aracılığıyla burs alan öğrencilere yardım amaçlı bağış yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. Bu çerçevede bağış yapmak isteyenler isim ve kurumlarını belirterek, Yozgat Bozok Üniversitesi Vakfı ve Yozgat Şehit Aileleri Derneği hesap numaralarına bağış yapabilirler. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederim."