Red Bull Air Race'te sona yaklaşılıyor

İSTANBUL (AA) - Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların yarıştığı Red Bull Air Race'te sezon, ABD'deki son iki yarışla tamamlanacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Red Bull Air Race kapsamında bu hafta sonu Indianapolis, 18 Kasım'da da Forth Worth'teki yarışlar şampiyonu belirleyecek.

On binler tarafından takip edilmesi beklenen yarışta, gözler Martin Sonka'da olacak. Son yarışlarda yaptığı çıkışla üst üste 3 yarışı da kazanan Çek pilot, ABD'deki ilk yarışta da kazanarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlamak istiyor.

ABD'de gerçekleştirilecek sezonun son iki yarışı öncesi genel klasmanda Martin Sonka, 64 puanla ilk sırada yer alıyor. Sonka'yı 58 puanla Avustralyalı Matt Hall ve 55 puanla ABD'li Michael Goulian takip ediyor.