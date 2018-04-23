Red Bull Air Race’in Fransa etabını Hall kazandı

İSTANBUL (AA) - Akrobatik uçuşlarıyla heyecan uyandıran cesur pilotların yarıştığı Red Bull Air Race’te sezonun ikinci yarışı, Fransa’nın Cannes kentinde gerçekleşti. Rakiplerini geride bırakan Avustralyalı pilot Matt Hall yarışı birincilikle bitirdi.

Red Bull açıklamasına göre, hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race tarihinde ilk kez Fransa’nın Cannes kentinde gerçekleştirildi. Birbirinden iyi pilotların nefes kesen rekabetinden Avustralyalı Matt Hall galip çıktı.

2016’da katıldığı Red Bull Air Race’te ilk yarış galibiyetini alan Hall’un ardından ikinci sırayı Alman pilot Matthias Dolderer, üçüncülüğü de ABD’li Michael Goulian elde etti. Son şampiyon Japon Yoshihide Muroya ise dördüncü sırada kaldı. Cannes’da üç gün boyunca süren heyecanı 83 bin 500 kişi takip etti.

Red Bull Air Race’te sezonun ilk yarışı olan Abu Dabi’yi de kazanan ABD’li Michael Goulian, iki yarış sonunda pilotlar klasmanında 24 puanla ilk sırada yer alıyor. İkincilik koltuğunda 21 puanla Matt Hall otururken üçüncü sırada ise 19 puanla son şampiyon Muroya var.



Sezonun üçüncü yarışında pilotlar 26-27 Mayıs’ta Japonya’da mücadele edecek. Budapeşte, Kazan ve Indianapolis gibi şehirleri ziyaret edecek Red Bull Air Race’te heyecan kasım ayında son bulacak.