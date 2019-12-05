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Rasulayn'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında bir sivil yaşamını yitirdi.
Genel 05.12.2019, 16:46
RASULAYN (AA) - Suriye'nin Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre bir sivil öldü, bir sivil yaralandı.
YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.
Rasulayn ilçe merkezinde dün düzenlenen bombalı terör saldırısında da bir sivil hayatını kaybetmiş, iki sivil yaralanmıştı.
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