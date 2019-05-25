Ramazan davulu ihtiyaç sahibi çocuklar için çalıyor

ANKARA (AA) - MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Ankara'nın Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde ramazan davulcularının topladıkları bahşişlerle ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet alınıyor.

Mahalle muhtarı Mehmet Şükrü Yalnız, başlattığı proje kapsamında bazı geceler kendisi de davul çalarak, mahalleliyi sahura kaldırıyor.

Toplanan bahşişleri, muhtarlıkta mahalle sakinlerinin huzurunda, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak sayan Yalnız, yaklaşık 200 öğrenciye bayramlık almayı planlıyor.

Proje kapsamında şimdiye kadar ihtiyaç sahibi 60 öğrencinin bayramlık elbiseleri alındı.

Yalnız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarının teşvikiyle muhtarlık seçimlerini girdiğini, seçim vaatlerinden birinin de bu proje olduğunu söyledi.

İmkansızlıklarından dolayı bayram sevinci yaşayamayan çocuk kalmamasını hedeflediklerini anlatan Yalnız, "Projeyi hayata geçirirken Altındağ Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve İlçe Emniyet Müdürümüzün desteğini aldık. Okul müdürleri, müdür yardımcıları, okul aile birliği ile görüşüldü, ne kadar ihtiyaç sahibi yavrumuz varsa bunları bayramda sevindireceğiz." diye konuştu.

Broşürler hazırlayarak, hangi gün bahşiş toplanacağını ve bahşiş kutularının ne zaman açılacağını belirttiklerini vurgulayan Yalnız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adres verdik, muhtarlıkta şu saatte, sosyal medyadan canlı yayınla kutular açılacak, görmek isteyen buyurur gelir, canlı canlı da görebilir diye. Üç okulumuzdan 200 çocuğumuz var bunların 60 tanesini ilk seferde giydirdik. Pazartesi günü de diğer yarısı, çarşamba ve perşembe günü de geriye kalanlar giydirilecek. Bizim belirlediğimiz, okulun bize bildirdikleri var. Çünkü gerçekten ihtiyaç sahiplerini en çok öğretmenlerimiz bilir. Bizim de gözlemlerimiz, bildiğimiz var. Bunları da beraber istişare yaparak kararlaştırıyoruz. Tek derdimiz iki cihanda da Allah’ın rızasını kazanmak."

- "Seçimden önce projeyi yadırgayanlar şimdi ayakta alkışlıyor"

Projeyi mahalle sakinlerinin de beğenip desteklediğini belirten Yalnız, "Herkes tebrik ediyor. Seçimden önce bu uygulamamızı yadırgayanlar bile vardı şu anda hepsi ayakta alkışlıyor. Tek derdimiz, çocuklarımız sevinsin, mutlu olsun, Allah da bizden razı olsun." diye konuştu.

Yalnız, Ankara Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği otobüsle sınıf annelerinin gözetiminde mağazalara giden çocukların beğendiklerini aldıklarını anlattı.

Kendisinin ve arkadaşlarının da davul satın alarak projeye katıldığını dile getiren Yalnız, toplanan bahşişlerden sadece 2 davulcunun ücretinin ödendiğini, kalan tüm paranın çocuklara harcandığını söyledi.

Yalnız, projenin devam edeceğini bildirerek, "İnşallah diğer mahallelerimiz de bunu örnek alıp yapar. Amacımız çocukları sevindirmek ve Allah'ın rızasını kazanmak. Emeği geçen halkımıza, arkadaşlarımıza, maddi ve manevi emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.