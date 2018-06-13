Ramazan Bayramı'na doğru

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Varlı, mesajında, sağlık, esenlik ve huzur içinde Ramazan Bayramı'nı karşılamanın mutluluğunu tüm İslam alemi olarak yaşadıklarını belirtti.

Türk kültüründe ve toplumsal yaşantıda çok önemli yer tutan bayramların toplumsal birlik, beraberlik ve hoşgörü duygularının en üst seviyede yaşandığı özel günler olduğunu vurgulayan Varlı, şunları kaydetti:

"Toplum olarak bizi biz yapan, birbirimizle kaynaştıran, sevgi, saygı ve hoşgörü duyguları içerisinde inançlarımızı, örf ve adetlerimizi uygulayarak, geçmişten bugüne koruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün, yardımlaşma geleneğimizin yansıması olan bayramlarımızın yaşatılması ve canlı tutulması hepimizin ortak sorumluluğudur. Şu, hiçbir zaman unutulmamalı asıl olan aynı toprak üzerinde yaşayan insanların her türlü kederi ve sevinci birlikte göğüsleyebilmesidir. Farklı görüşlere sahip olunsa bile aynı kültürle yoğrulmuş, aynı değerlere sahip insanlar birbirlerinin görüşlerine saygı duyarak huzur içinde yaşayabilir. Bayramlar gibi toplumsal huzur atmosferinde yaşanacak kardeşlik ve birliktelik duyguları bizi daha da güzel günlere götürecek en kuvvetli kaynağımızdır. Bu anlamlı bayramın şehrimiz, milletimiz ve ülkemiz için, tüm İslam alemi için dostluk ve barışa, sevgi ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, tüm üyelerimizin, Kırıkkaleli hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum."