SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Otyakmaz, mesajında, dayanışma, hoşgörü, sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerlerin yaşanılıp paylaşıldığı bir bayramın daha idrak edilmesinin sevinci içerisinde olunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bayramlar, milletimizi birbirine en kuvvetli duygularla bağlayan, bereketiyle hepimizi kuşatan en anlamlı ve özel günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin, ulusumuzun, şehrimizin, camiamızın, taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, gelecek her günün bayram sevinci, huzuru ve mutluluğu ile dolu olmasını diliyorum."